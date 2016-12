Inter, Zanetti si fida di Suning: "Vuole fare la storia del club"

28/12/2016 14:07

INTER ZANETTI / L'Inter al vertice del calcio: questo l'obiettivo della proprietà cinese secondo Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro. L'ex capitano e bandiera del club meneghino ha parlato delle news Inter da Dubai dove è in programma l'International Sports Conference.

Come riportato da 'sportmediaset.it' Zanetti, pur senza entrare nel dettaglio del calciomercato, ha parlato dei traguardi fissati dal Suning: "La nostra sfida è tornare in alto, abbiamo cambiato molto negli ultimi 3-4 anni a livello di squadra e a livello societario. La nuova proprietà ha idee chiare, è concentrata: sono convinto che l'Inter possa tornare ad essere protagonista nelle maggiori competizioni e competere ai massimi livelli".

In particolare il numero due del club lombardo racconta il rapporto con Suning e il suo punto di vista sulle proprietà straniere: "Credo che gli investimenti dall'Oriente siano molto positivi. Abbiamo un esempio emblematico: Suning, cordata molto seria, vuole fare la storia con l'Inter, loro hanno tanti progetti e vogliono fare bene. Noi vogliamo fare il meglio per il nostro club con i nostri valori e speriamo di tornare tra i migliori del mondo".

Inter, Zanetti e Suning puntano al vertice

Non solo soldi, però, Zanetti sa cosa significa essere legato per la vita a una società e i valori da trasmettere ai calciatori: "Nella mia carriera ho compreso che senza sacrificio non si può fare nulla. In Italia ho imparato tantissimo, sono stato fortunato a giocare con l'Inter, una società che mi ha dato tanto e mi ha insegnato la cultura del lavoro. Grazie a quanto appreso, posso affrontare tutte le sfide. Per me il calcio dal punto di vista umano significa tanto, come capitano sono sempre stato a disposizione dei miei compagni".

Intanto sul fronte della campagna trasferimenti, i nerazzurri puntano a Lucas Leiva già a gennaio e pensano a Manolas per la prossima stagione.

