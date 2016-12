Calciomercato Cagliari, UFFICIALE: rinnovo a centrocampo

28/12/2016 13:40

CALCIOMERCATO CAGLIARI / Nicolò Barella prolunga la sua permanenza con la maglia del Cagliari. Il giovane centrocampista ha firmato un nuovo contratto fino al 30 giugno 2021, come riporta un comunicato ufficiale del club. Classe '97, Barella ha iniziato a giocare da bambino nella 'Scuola Calcio Gigi Riva' ed è quindi cresciuto nel vivaio rossoblù fino all'esordio in massima serie nel 2015. Inoltre, è uno dei punti fermi della Nazionale Under 21. Questo rinnovo, sottolinea la società, dimostra l'attenzione del Cagliari per i giovani talenti.

M.D.A.