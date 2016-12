Calciomercato Fiorentina, Kalinic via? Cosa fare con quei 50 milioni...

28/12/2016 13:34

KALINIC CALCIOMERCATO FIORENTINA / Il caso Kalinic è quello che sta tenendo banco alla Fiorentina, il croato infatti è stato cercato Tianjin Quanjian e molte voci nei giorni scorsi davano l'attaccante come già convinto della nuova avventura asiatica. Calciomercato.it ha subito specificato come la Fiorentina rimanga della volontà di ascoltare offerte dai 50 milioni in su per Kalinic cosa che ancora non è avvenuta. Nonostante l'offerta cinese superi i 40 milioni di euro si è ancora lontani da una chiusura definitiva in tempi brevi, al netto poi della volontà del centravanti.

Dal canto suo il calciomercato Fiorentina potrebbe subire uno shock improvviso qualora Kalinic alla fine partisse per quei 50 milioni di cui parlavamo. Non mancano infatti gli obiettivi sia per gennaio che eventualmente per giugno quando ci sarà anche una nuova guida tecnica in panchina. Prima o dopo se la cifra fosse reinvestita, la rosa toscana ne trarrebbe comunque giovamento, nonostante una perdita notevole in attacco.

Calciomercato Fiorentina, da Laxalt a Perin: tutte le piste per la 'Viola'

Jovetic, Zaza, Gabbiadini sono i primissimi nomi saltati fuori per il ruolo di attaccante, ma il discorso deve essere ampliato a tutti i reparti. L'offensiva per Laxalt del Genoa diventerebbe infatti più concreta e 10 milioni di euro potrebbe convincere il Presidente Preziosi che tuttavia dirà già addio a Rincon e Pavoletti. Sempre sulle fasce occhio a Zampano del Pescara e ad un ritorno di fiamma eventuale per Zappacosta. Porta da blindare: Tatarusanu non è sicuro del posto ed il nome di Sirigu intriga da sempre come del resto i giovani Sportiello e Perin, tra i due però il genoano è più complesso.

O.P.