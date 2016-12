Calciomercato Juventus, tentazione Wenger

28/12/2016 13:23

CALCIOMERCATO JUVENTUS WENGER / La sconfitta ai rigori in Supercoppa contro il Milan e la concomitante pausa natalizia hanno dato il 'la' ad una ridda di voci sul calciomercato Juventus. Voci che hanno coinvolto anche la guida tecnica del club, mettendo in dubbio la permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera, non certo per la disfatta di Doha, quanto per la sensazione di un ciclo storico che possa volgere al termine da qui alla prossima estate. Per quanto riguarda il futuro del tecnico toscano, si è parlato di Arsenal, Liverpool o Barcellona, mentre sono già molti i nomi circolati per l'eventuale sostituzione dell'ex Milan. Paulo Sousa, Jardim, Di Francesco e le suggestioni Klopp, Simeone e Spalletti sono sicuramente i nomi più affascinanti, ma ultimamente sta prendendo corpo un'altra ipotesi.

Calciomercato Juventus, suggestione Wenger

L'assist al club bianconero potrebbe arrivare dall'Inghilterra. Ormai da settimane i tabloid parlano di una fase di stallo nelle trattative per il rinnovo di Arsene Wenger e il tecnico alsaziano già in passato è stato corteggiato dalla 'Vecchia Signora'. Ovviamente, è ancora presto per parlare di pista concreta o trattativa ufficiale, ma qualora il manager dell'Arsenal dovesse arrivare a scadenza di contratto, il sodalizio piemontese potrebbe ingaggiare un duello molto interessante con il Psg per il 67enne di Strasburgo.

D.T.