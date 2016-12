Fiorentina, Bernardeschi: "Nel 2017 voglio un trofeo! Resto umile, con Sousa..."

28/12/2016 12:52

BERNARDESCHI FIORENTINA / Federico Bernardeschi, trequartista della Fiorentina, sta vivendo una buona stagione con la maglia viola, dopo un inizio un po' difficile a causa anche delle scorie dell'Europeo. Il giovane viola si è raccontato in un'intervista a 'Premium Sport': "Come squadra abbiamo mostrato chi siamo sul campo, abbiamo trasmesso la nostra identità, quindi penso sia stata un'annata comunque positiva. Siamo stati anche in testa alla classifica pochi mesi fa, una bella soddisfazione, poi alcune cose sono andate storte e nonostante il gioco i risultati non arrivavano. Adesso mi piacerebbe vincere una coppa nel 2017"



PARAGONI INGOMBRANTI - "Mi accostano ad Antognoni e Baggio? Mi fa un enorme piacere, ma devi meritarlo giorno per giorno. Io credo in quello che faccio ed in questo momento mi sento davvero bene. Vado avanti con la mia umiltà però. La 10? Chiesi ai senatori se potevo permettermi di indossarla, loro mi dissero che andava bene ed allora ho coronato questo mio desiderio".

SOUSA - "Con lui ho un bellissimo rapporto sia dal punto di vista umano che professionale. Alcune sue parole mi hanno colpito molto, crede in me ed abbiamo un'ottima intesa".

MERCATO - "Io dico solo che è meglio pensare al campo, farò sempre del mio meglio, poi vedremo quello che accadrà in futuro".

O.P.