Calciomercato Fiorentina, Thiago Motta l'idea per giugno

28/12/2016 12:30

CALCIOMERCATO FIORENTINA MOTTA / Stando a quanto rivela 'calciomercatoweb.it', La Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Thiago Motta, centrocampisa del Paris Saint-Germain. Il mediano ex Genoa ed Inter infatti in estate si libererà dal contratto che lo lega ai parigini e potrà accasarsi altrove a costo zero. A spaventare però le casse viola è l'ingaggio di Motta, probabilmente fuori budget per la società toscana.

O.P.