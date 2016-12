Calciomercato Napoli: da Gabbiadini a Insigne, il punto tra cessioni e rinnovi

Antonio Papa (Twitter: @antoniopapapapa)

28/12/2016 12:43

CALCIOMERCATO NAPOLI PAVOLETTI GABBIADINI GHOULAM / Il calciomercato inizia ufficialmente il 3 gennaio. Ma non per il Napoli, che quest'anno, così come due anni fa con Gabbiadini, ha anticipato tutti chiudendo il primo acquisto del 2017... nel 2016. E' fatta per Leonardo Pavoletti, che sosterrà le visite mediche a Villa Stuart e salvo complicazioni sarà il primo innesto ufficiale del Napoli. Ventotto anni, attaccante moderno nel senso che piace molto a Maurizio Sarri, Pavoletti indosserà la - pesantissima - maglia numero 9 ed andrà a riempire il vuoto lasciato dal grave infortunio di Milik. Giocandosi il posto con Mertens, che intanto è stato una gran rivelazione nel ruolo di prima punta. Ma non solo di nuovi innesti è fatto questo mercato Napoli. Fra i rinnovi e le possibili cessioni, vediamo come si sta muovendo il ds Giuntoli in questi giorni: da Gabbiadini a Giaccherini, da Ghoulam a Insigne.

CALCIOMERCATO NAPOLI, DA GABBIADINI A GIACCHERINI: TUTTE LE POSSIBILI CESSIONI DI GIUNTOLI

Il primo comandamento, infatti, è sfoltire una rosa che presenta diversi unsettled, che generano molti rumors da parte dei media ogni volta che non scendono in campo e quindi creano qualche problema ambientale, spesso anche loro malgrado. Il primo della lista è sicuramente Manolo Gabbiadini. Dopo la conferma di Pavoletti è arrivata anche quella dell'addio di Gabbiadini, nell'ultima intervista rilasciata da De Laurentiis prima di Natale: "Non ha trovato il suo spazio nel modo di giocare di Sarri, è stato un mio errore di valutazione", le parole di ADL che hanno sancito l'addio imminente del numero 23. Inghilterra e Germania le destinazioni più plausibili, ma occhio anche all'Italia dove l'interesse (Lazio, Fiorentina, Milan) cresce a vista d'occhio. Altri elementi prossimi all'addio sono piccoli 'errori' del mercato estivo. Su Giaccherini c'è la Lazio, su Tonelli (0 minuti in questi primi mesi azzurri) ci sono Torino e Cagliari. E attenzione a possibili sviluppi sulla situazione di Maggio, Strinic ed El Kaddouri. In entrata potrebbe arrivare un terzino (Darmian, D'Ambrosio, Widmer, Toljan), ma si è già auto-escluso un possibile obiettivo: l'agente di Vrsaljko ha escluso che il croato lascerà l'Atletico Madrid in questa sessione invernale.

IL RINNOVO DI MERTENS, L'OFFERTA PER GHOULAM E LE ALTRE SPINE DEL MERCATO NAPOLI

Capitolo rinnovi. In questo momento in cima alle priorità c'è sicuramente Dries Mertens, autore di un parziale impressionante da quando ha trovato finalmente la chiave giusta per giocare da attaccante. Il clima è molto disteso, vicino un accordo fino al 2020 con possibile clausola di 40 milioni: si potrebbe chiudere molto presto, un premio ad un calciatore che sta facendo così bene. Più complesso il rinnovo di Lorenzo Insigne, dopo gli screzi di quest'estate e i tanti problemi incontrati dallo 'scugnizzo' napoletano ad inizio stagione. Insigne piace sempre all'Inter e aspetta e spera in un aumento di stipendio, così come Faouzi Ghoulam. L'esterno algerino guadagna 900 mila euro al mese, ma ha sul piatto un'offerta di quasi 3 milioni annui da parte del Bayern Monaco. Una novità, che non ci voleva proprio. Vedremo come andrà a svilupparsi.