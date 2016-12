28/12/2016 12:08

PSG EMERY ALARIO / Seguito in Italia da Genoa, Inter e Napoli, Lucas Alario è stato trattato nelle ultime settimane soprattutto dal Psg. Il forte interessamento della dirigenza non ha tuttavia trovato riscontri importanti in Unai Emery. Nel corso di un'intervista a 'Radio la Red', l'agente dell'attaccante del River Plate, Pedro Aldave, ha infatti dichiarato: "L'allenatore vuole altro, cerca un giocatore che abbia già esperienza in Europa".

