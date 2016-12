Milan, De Sciglio: "Noi giovani non bastiamo. Juventus? Che rivincita!"

28/12/2016 11:38

MILAN DE SCIGLIO / Mattia De Sciglio è uno dei veterani di questo Milan nonostante l'anagrafe possa dire altro. Il terzino dei rossoneri ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' nella quale ha toccato molti punti: "La vittoria in Supercoppa è una bella rivincita dopo la Coppa Italia persa proprio contro la Juventus. Meritavamo di vincere entrambe, ma è un successo comunque speciale quello di Doha. Per molti in squadra è la prima coppa alzata in carriera. 'Giovane vecchio'? Penso sia giusto dirlo sì! Indossare la fascia è stato bello, l'ho fatto anche nelle giovanile, essere capitano della squadra che hai sempre tifato è il massimo. Una rosa composta solo da ragazzi non è possibile, serve anche la giusta esperienza, me ne sono accorto quando sono partiti i giocatori più anziani".

O.P.