Calciomercato Genoa, ESCLUSIVO: le ultime su Gabriel

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

28/12/2016 11:10

ESCLUSIVO GENOA GABRIEL / Nei giorni scorsi ha avuto molta risonanza in Italia una notizia proveniente dal Brasile in merito al possibile approdo di Gabriel al Genoa. Quello che in Sudamerica veniva catalogato come un interessamento concreto dei rossoblu è diventato nel nostro paese una trattativa quasi conclusa, ma la situazione è meno fluida di quanto si possa pensare. Il 'volante' 24enne è arrivato al Palmeiras in prestito dal Monte Azul e proprio questa situazione contrattuale rappresenta ad oggi un vero e proprio intrigo.

Genoa Gabriel, la situazione

Fonti molto vicine al club brasiliano consultate da Calciomercato.it affermano, infatti che, nonostante la scadenza iniziale del prestito fosse fissata al 31 dicembre, nei mesi scorsi sia già stato trovato un accordo di rinnovo su base quadriennale. L'interesse del club ligure resta concreto e l'interlocutore principale al momento è il gruppo di 'empresarios' che gestisce il centrocampista centrale. Per quanto riguarda le altre mosse del cacliomercato Genoa, chiuso l'affare Leonardo Morosini, la dirigenza rossoblu non molla la presa su Juan Manuel Iturbe, seguito anche dal Torino, e su Jacopo Dezi. Sul fronte uscite, oltre a Pavoletti e Rincon, anche Ntcham potrebbe lasciare la Liguria, tornando anticipatamente al Manchester City. Gli altri pezzi pregiati della rosa, Izzo, Laxalt e Perin su tutti, verranno con ogni probabilità mantenuti almeno fino al termine della stagione in corso.