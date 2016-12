DIRETTA - Napoli, Pavoletti è arrivato a Villa Stuart: al via le visite mediche

dall'inviato Valerio Cassetta (@ValerioCassetta)

28/12/2016 17:39

NAPOLI PAVOLETTI VISITE MEDICHE / AGGIORNAMENTO 17.36 - L'attesa è finita: Leonardo Pavoletti è appena arrivato a Villa Stuart dove effettuerà le visite mediche prima della firma del contratto col Napoli.

16.33 - E' arrivato a Villa Stuart il medico del Napoli, Alfonso De Nicola. Queste le sue parole ai cronisti presenti, tra cui l'inviato di Calciomercato.it: "Mi hanno detto di venire qui con un po' di anticipo rispetto all'arrivo del giocatore. Quando arriva? Non lo so".

14.35 - Cresce l'ottimismo per Pavoletti: il calciatore potrebbe arrivare tra poche ore a Villa Stuart per le visite mediche. Le voci che circolano parlano di cavilli in via di risoluzione tra le parti. Nel frattempo, il medico sociale del Napoli, De Nicola, è in viaggio verso Roma.

13.10 - Ancora indiscrezioni dalla nostra redazione: le visite mediche slitteranno al pomeriggio in attesa di chiarire la situazione legata ai diritti d'immagine sul contratto di Pavoletti.

12.15 - Secondo quanto risulta anche alla redazione di Calciomercato.it, il ritardo potrebbe essere dovuto nello specifico a qualche dettaglio da limare riguardante i diritti d'immagine. Le parti sono adesso a colloquio per risolvere la questione, ma le visite slittano.

ORE 11.45 - Le visite mediche potrebbero effettuarsi nel pomeriggio, riporta 'Sky Sport'. Non è da escludere un ritardo dovuto al contratto.

ORE 11.20 - Atteso per le 11 a Villa Stuart, Pavoletti ritarderà di circa due ore.

In casa Napoli si attende l'ufficialità del trasferimento di Pavoletti, il cui arrivo è previsto per questa mattina a Roma, presso Villa Stuart. L'attaccante del Genoa si sottoporrà a delle visite mediche scrupolose, con il club di De Laurentiis che non vuol rischiare di ritrovarsi beffato. L'infortunio di Milik ha complicato il cammino in campionato ed Europa, con gli azzurri che hanno saputo riprendersi, ottenendo il primato nel girone di Champions e il terzo posto in serie A.

Sarri mira però ad avere ben due punte a disposizione nei primi mesi del 2017, per questo un terzo infortunio per Pavoletti non sarebbe accettabile.

L.I.