Calciomercato Milan, Luiz Adriano verso la Russia. Priorità ai rinnovi

28/12/2016 11:13

CALCIOMERCATO MILAN SUSO ADRIANO / Il calciomercato Milan ancora non decolla, ma con tutte le probabilità del caso a meno di straordinari ribaltamenti non dovrebbe essere una sessione invernale troppo movimentata per i rossoneri. Il Milan infatti - in attesa del closing definitivo - non farà operazione complicate ed economicamente notevoli: mister Montella ha bisogno di qualche rinforzo, ma senza alcune uscite non ci dovrebbe essere entrate di un certo livello. Luiz Adriano e Keisuke Honda rimangono ad oggi i maggiori indiziati alla partenza, non due giocatori però che garantirebbero i soldi necessari per andare a chiudere dei colpi interessanti. L'attaccante brasiliano è diretto verso la Russia con lo Spartak Mosca c'è un discorso aperto: la sua partenza quantomeno farà risparmiare alla società una stipendio molto pesante per i prossimi anni.

Calciomercato Milan, rinnovi: Bonavantura avanti, Suso in trattativa

Quello che tiene banca in casa Milan è la questione rinnovi: Giacomo Bonaventura, come riporta oggi 'La Gazzetta dello Sport', è il più vicino ad un accordo totale e nelle prossime settimane potrebbe esserci anche l'annuncio. Trattativa per il prolungamento avviata anche con l'entourage di Suso: lo spagnolo è il gioiello da blindare con più anni ed un ritocco economico all'ingaggio prima che il calciomercato europeo metta gli occhi sul suo talento, l'offerta per l'accordo c'è già stata.

O.P.