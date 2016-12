Serie A, Lippi parla chiaro: "La Juve è stanca. Se Montella avesse i giocatori..."

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

28/12/2016 10:54

SERIE A LIPPI NAPOLI ROMA JUVE MILAN / Uno dei maggiori conoscitori del nosto calcio è senza dubbio il tecnico campione del mondo, Marcello Lippi, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport'. Nel corso di questa chiacchierata ha analizzato nel dettaglio le ultime news serie A, partendo dalla Juventus: "Ho visto un calo in Supercoppa. Di solito certi appuntamenti la Juve sa gestirli, pur prendendo un'imbarcata solitaria dal Genoa. Ha lasciato che il Milan avesse il sopravvento. Era una Juventus stanca".

MILAN - "Ordine, sicurezza e gestione palla. Questo Milan mi piace. Inoltre il gruppo di italiani dà un senso d'appartenenza. Suso sembra un leader ma a me piace molto anche Niang. Spero di rivederlo. Montella? E' decisivo. Ha dato sicurezza alla squadra con la sua tattica. Questo Milan non butta via palla. Se poi dovessero comprargli giocatori d'altissimo livello durante il calciomercato...".

ALLEGRI - "Questa Juve può schierare il tridente e credo Allegri ci stia pensando. Forse non l'ha fatto subito a Doha per la condizione fisica".

Serie A, dall'anti-Juve alle sorprese tutte italiane: i complimenti di Lippi

SCUDETTO - "Roma e Napoli sono sullo stesso piano per giocarsi il titolo d'anti-Juventus. Tutte però hanno avuto qualche problema, soprattutto il Napoli Sarri è stato sfortunato. Ha perso il miglior centravanti al mondo e poi s'è infortunato Milik. E' stato bravo però a inventarsi un attacco senza 9".

INTER - "E' un po' un enigma ma pare Pioli abbia trovato la giusta strada. Sta dando al gruppo la concretezza che mancava. Prima era senza equilibrio mentre ora vedo giocatori crescere".

SORPRESA - "La cosa più bella è di certo l'Atalanta e non solo per la classifica. Gioca come una grande e la mano di Gasperini si vede. La sua squadra gioca come le grandi d'Europa, con tagli e tanto pressing. Pochi tecnici come lui, che ha solo avuto un'esperienza particolare all'Inter, ma non è stato l'unico...".