Calciomercato Napoli, Mertens e il rinnovo dell'Epifania

28/12/2016 10:31

CALCIOMERCATO NAPOLI RINNOVO MERTENS / E' innegabile che Dries Mertens abbia letteralmente salvato la stagione del Napoli. La dirigenza ha infatti effettuato una scommessa su Gabbiadini, non andata a buon fine. Il giocatore ha qualità indiscutibili ma, ritrovandosi nella condizione di dover sostituire l'infortunato Milik, non ha mostrato quei movimenti necessari a mettere in ansia le difese avversarie. La soluzione trovata da Sarri ha fatto storcere qualche naso inizialmente, optando ripetutamente per un attacco 'leggero' con Mertens prima punta. Nel giro di poche settimane però il belga ha saputo ripagare ampiamente la fiducia del tecnico, che ora sa d'avere un'altra freccia al proprio arco, magari a gara in corso, anche quando a febbraio si ritroverà con ben due punte: Pavoletti e Milik.

Mertens gioca dunque un ruolo chiave in questa rosa, più dell'estroso Insigne e dell'infaticabile Callejon, per il semplice motivo di riuscire a regalare gol pesanti, come contro il Torino, gara che ha quasi vinto da solo.

Calciomercato Napoli, Sarri non può rinunciare a Mertens

La società si è dunque mossa rapidamente per provare a blindare il proprio attaccante e, stando a quanto riportato dall'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', intorno al prossimo 6 gennaio si potrebbe definire il tutto, con un accordo che lo legherà agli azzurri fino al 2020. Anche nel suo caso pare sia prevista una clausola rescissoria ma, per evitare un nuovo 'caso Higuain', questa sarà valida unicamente per l'estero. Qualsiasi club italiano volesse strapparlo al Napoli, dovrà trattare direttamente con De Laurentiis.

Le società interessate non mancano, ma il rinnovo è stato deciso soprattutto dalla volontà del giocatore di restare in azzurro, dato anche l'ottimo rapporto con la piazza, che l'ha ormai adottato. Inter, Siviglia, Atletico Madrid e Wolfsburg sarebbero le squadre che più di tutte si sono mosse per lui, alle quali il belga ha rifilato un netto 'no'.

L.I.