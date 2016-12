Calciomercato Juventus, scatto per Rincon. E ora assalto a Witsel

Michele Furlan (Twitter: @MicheleFurlan1)

28/12/2016 10:20

JUVENTUS RINCON CENTROCAMPO / Il calciomercato Juventus ha vissuto un'impennata imprevista nella giornata di ieri. La Supercoppa Italiana persa a Doha contro il Milan ai calci di rigore infatti è stato un duro colpo all'orgoglio del club di Andrea Agnelli, pronto a sopperire alle mancanze di una rosa completa ma con lacune a centrocampo. Marotta e Paratici hanno infatti praticamente chiuso l'affare che porterà in bianconero il centrocampista del Genoa Tomas Rincon, seguito a lungo anche dalla Roma. Un giocatore che sarà prezioso per Massimiliano Allegri che, però, si aspetta altri colpi specialmente nella zona mediana. Calciomercato.it vi offre una panoramica su tutti i nomi di gennaio del centrocampo Juventus: da Rincon a Witsel passando per Gagliardini , Tolisso, Kessié e la cessione di Hernanes.



Juventus, colpo Rincon: Roma superata. Ed Hernanes...

Torniamo alla giornata di ieri, che ha visto lo scatto decisivo della Juventus verso il primo acquisto del mercato di gennaio 2017. La Juventus infatti ha superato tutti per l'acquisto di Tomas Rincon. Il centrocampista venezuelano del Genoa, autentico uomo mercato di questo inverno, dovrebbe essere bianconero con la formula del prestito oneroso a circa 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Un blitz decisivo che dovrebbe aver tagliato fuori la concorrenza di club come Milan, Inter, Napoli e la Roma e che consegnerebebe ad Allegri una preziosa alternativa tattica: forza fisica e grinta per 'liberare' l'estro di Miralem Pjanic, sgravato dunque da compitii difensivi.

Ennesimo duello di mercato con i giallorossi, dunque, come fu per Radja Nainggolan nella sessione invernale 2014. La Roma non era del tutto convinta delle cifre di Rincon, però, ed infatti la perplessità del club di Trigoria potrebbe aver spianato la strada alla Juventus. Ed Hernanes? Il brasiliano piace tantissimo al Genoa ma non dovrebbe rientrare nell'operazione Rincon. Potrebbe trasferirsi all'ombra della Lanterna in una trattativa slegata. Hernanes è seguito sempre dai Los Angeles Galaxy, come riportato in esclusiva da Calciomercato.it, ma anche dal Valencia di Cesare Prandelli che segue un altro bianconero illustre: Simone Zaza ora ai margini del West Ham di Slaven Bilic.



Non solo Rincon: Juve su Witsel, Gagliardini e Kessié

Non solo Rincon, però, tra probabili nomi in entrata per il centrocampo Juventus. Il reparto ha bisogno di un ritocco pesante: Mario Lemina andrà in Coppa d'Africa mentre Asamoah non offre le giuste garanzie fisiche e, come visto, Hernanes potrebbe partire. Rimane in pole position Axel Witsel, vicinissimo ai bianconeri la scorsa estate. C'è da convincere lo Zenit San Pietroburgo con l'offerta giusta, altrimenti il club russo perderà il giocatore a zero visto che il contratto non sarà rinnovato. Sull'ex Benfica c'è la concorrenza dei club cinesi ma anche del Barcellona, che rappresentano un'insidia vera e propria al buon esito della trattativa.

Guardando all'estero sempre vivo l'interesse per Corentin Tolisso, per il quale il Lione non farà sconti come riportato in esclusiva da Calciomercato.it. La mezz'ala francese non potrebbe giocare la Champions League ma piace tantissimo al club torinese per qualità tecniche ed età. Poi altri duelli di mercato con la Roma. Dopo Rincon e Caldara infatti è viva più che mai la sfida per Franck Kessié, che vorrebbe anticipare il trasferimento in bianconero come svelato in esclusiva da Calciomercato.it. L'ivoriano ha stupito tutti in questa prima parte dell'annata e potrebbe già lasciare Bergamo ma è seguito anche dal Liverpool di Klop. In casa Atalanta gli occhi sono rivolti anche a Roberto Gagliardini, enfant prodige classe '94 che più volte ha dichiarato di voler emulare la carriera di Paul Pogba. In casa Juventus, insomma, non è ancora capodanno ma sono già partiti i botti di mercato: sarà un 2017 scoppiettante.