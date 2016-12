VIDEO - LE ULTIME DI CM.IT: il telegiornale mattutino del 28 dicembre

28/12/2016 10:04

ULTIME CM.IT TELEGIORNALE/ Torna il quotidiano appuntamento con le ultime di Calciomercato.it: come di consueto la nostra redazione vi offre gli aggiornamenti sulle principali notizie provenienti dal mondo del calciomercato.

Si parte con la suggestiva ipotesi di un Allegri alla guida del Barcellona, con il tecnico che, una volta chiusa l'avventura con la Juventus, potrebbe però anche seguire le orme del suo predecessore Conte, tentando la via della Premier League. Sul fronte Roma invece, sfumato Rincon, si guarda intorno. Tante le piste, con Fofana, Obi Mikel, Torreira e Pellegrini nel mirino. Dopo Pavoletti anche Izzo. Il Napoli potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con Preziosi per intavolare uno scambio con Tonelli, mentre Conte prova la stretta finale per il talento dell'Atalanta, Kessie.

L.I.