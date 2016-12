Calciomercato Roma, nuove sirene dalla Cina per Spalletti: lui ci pensa

28/12/2016 09:50

CALCIOMERCATO ROMA SPALLETTI CINA / In casa Roma, a pochi giorni dalla riapertura del calciomercato a gennaio, continua a far 'rumore' il futuro di Luciano Spalletti. L'allenatore di Certaldo, in scadenza di contratto a giugno col club giallorosso, ha rimandato ogni discorso per il rinnovo a marzo ma intanto si rincorrono le voci di calciomercato Roma attorno a lui.

Il nome di Spalletti è circolato anche in orbita Juventus per l'eventuale 'dopo Allegri', ma il futuro del tecnico toscano potrebbe essere addirittura in Cina. L'allenatore giallorosso era stato corteggiato dall'Oriente già prim di dire sì alla Roma e ora - riferisce il 'Corriere dello Sport' - un agente a lui vicino è tornato a parlargli con insistenza dell'ipotesi cinese. E Spalletti - assicura il quotidiano - ci sta riflettendo.

S.D.