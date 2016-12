Calciomercato, Pavoletti day: oggi le visite mediche per il nuovo attaccante di Sarri

28/12/2016 09:48

PAVOLETTI VISITE MEDICHE / E' il giorno di Pavoletti. Come da programmi, l'attaccante livornese si recherà a Villa Stuart' per sottoporsi alle visite mediche (ore 11:00) prima di firmare il contratto con il Napoli: un quadriennale a 2 milioni di euro a stagione. Il suo cartellino è costato, invece, circa 18 milioni frazionati in 2 di bonus più 16. Maurizio Sarri avrà così finalmente a disposizione il centravanti. Il nuovo bomber, a lungo inseguito dopo l'infortunio di Milik dello scorso ottobre. Ma prima di vedere il livornese in campo al 10%, servirà aspettare ancora un pò. L'ormai ex Genoa dovrà infatti smaltire l'infortunio al ginocchio sinistro che lo ha bloccato nelle ultime settimane. Da venerdì dovrebbe aggregarsi con il gruppo, per poi inserirsi gradualmente, senza forzare troppo i tempi.

Napoli, per Pavoletti c'è la maglia numero 9 di Higuain

Intanto a Napoli si rincorrono le voci sulla maglia che indosserà la punta toscana. Per lui ci sarebbe addirittura pronta la casacca che fu indossata da Higuain. Del resto, fu lo stesso giocatore a mostrarsi interessato: "Sono carico, anzi carichissimo. La maglia numero 9? Sarebbe un onore!". Le sue parole durante una chiacchierata con 'Radio Kiss Kiss', prima di Natale.

"Il deposito del contratto di Pavoletti in Lega può avvenire dal 3 gennaio, ma lo vedremo già dopo Natale impegnato in campo. Sarà con Sarri al lavoro in modo da poter apprendere subito il calcio spettacolare, divertente e unico in Europa che sa fare il maestro Sarri", le parole di De Laurentiis lo scorso 24 dicembre.