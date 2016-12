Udinese, l'ex Armero ne combina un'altra: lite in aereo

28/12/2016 09:47

UDINESE ARMERO AEREO / Intento a tornare in Sudamerica per vestire la maglia del Bahia, Armero si è reso protagonista di un ultimo gesto da 'bad boy'. Lo ha fatto sull'aereo che doveva portarlo lontanto dall'Italia e dall'Udinese, con la quale ha realizzato 4 gol, disputando 76 partite.

Il calciatore si è reso protagonista di uno screzio con uno dei passeggeri, senza sapere d'essere ripreso, mentre altri ne chiedevano lo sbarco immediato.

Accortosi che alcune persone a bordo lo stavano riprendendo, come riporta 'Ilgazzettino.it', il giocatore si sarebbe infuriato, strappando lo smartphone dalle mani di un signore, per poi colpirlo con lo stesso. Per placare gli animi è dovuto intervenire l'equipaggio.

L.I.