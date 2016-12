Tv, Jude Law tifa Genoa: la verità del Papa 'young'

28/12/2016 09:21

TV JUDE LAW GENOA / Negli scorsi mesi si è fatto un gran parlare di 'Young Pope', prima serie televisiva scritta e diretta da Paolo Sorrentino. Il regista premio Oscar ha provato a guardare con occhio diverso la Chiesa cattolica, presentando un Papa del tutto fuori dagli schemi.

Sul set c'è spazio anche per il calcio, data la grande passione del regista stesso per il Napoli (ha ringraziato, tra gli altri, Maradona sul palco degli Oscar), così come di Silvio Orlando, che la porta anche in scena col proprio personaggio. In pochi avrebbero però sospettato una passione calcistica per un club di serie A da parte del protagonista, Jude Law.

Una foto pubblicata su Instagram dall'attore Ignazio Oliva però, dimostra come almeno una simpatia ci sia. L'attore viene infatti immortalato, sorridente, con la maglia rossoblu tra le mani. Oliva l'ha regalata ai tifosi del club di Preziosi, aggiungendo: "Jude uno di noi".

L.I.