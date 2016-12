Calciomercato Roma, niente Rincon: due piste 'africane' a centrocampo. Tutti gli obiettivi

28/12/2016 08:29

CALCIOMERCATO ROMA FOFANA OBI MIKEL / La Roma, dopo aver visto ormai praticamente sfumare l'obiettivo Rincon (ad un passo dal vestire la maglia della Juventus), si guarda attorno alla ricerca di altre occasioni di calciomercato a centrocampo.

Sono già tanti i nomi accostati al calciomercato Roma invernale come possibili rinforzi per la linea mediana: Torreira, Obiang, Badelj, Jorginho, Baselli, Dioussé sono tutti profili attenzionati con particolare riguardo a Trigoria, al pari di Pellegrini che potrebbe far ritorno alla casa madre Roma dal Sassuolo già a gennaio in virtù del diritto di 'recompra' in mano ai capitolini (in alternativa, però, la Roma valuta la permanenza del giocatore a Sassuolo come 'carta' nell'affare Defrel).

Calciomercato Roma, tutti gli obiettivi a centrocampo: idee Fofana e Obi Mikel

Nelle ultime ore, però, hanno preso quota altre due ipotesi per il centrocampo giallorosso: si tratta di Seko Fofana dell'Udinese, calciatore francese di origini ivoriane che piace alla Roma soprattutto in ottica giugno ma per il quale potrebbe arrivare un'accelerazione decisiva anche a gennaio, e John Obi Mikel del Chelsea, nigeriano (ma con passaporto comunitario) proposto a mezza Europa in vista della riapertura della campagna trasferimenti. In casa Roma, ora, è tempo di valutazioni.

La ricerca di un centrocampista (e di un attaccante esterno) non è l'unico tema caldo del calciomercato Roma invernale. In uscita c'è Juan Manuel Iturbe, conteso tra Torino e Genoa a gennaio. Nonostante l'operazione Rincon-Roma sia ormai sfumata, la pista Genoa per l'attaccante paraguaiano resta in piedi come trattativa separata. Da Trigoria, infatti, non trapela nervosismo per aver perso Rincon: il club giallorosso non era intenzionato a spendere cifre esagerate per un giocatore ritenuto non più giovanissimo.

A Rom, infine, continua a tenere banco anche il futuro di Luciano Spalletti, che ha rimandato a marzo ogni discorso sul rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno 2017.

S.D.