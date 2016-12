Calciomercato Milan, dalla Juve al Barcellona: si apre il caso Donnarumma

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / L'amore che Donnarumma prova per la maglia del Milan non è in dubbio. Il giovane portiere lo ha più volte ribadito, sottolineando come, nato in provincia di Napoli, abbia sempre tifato per i colori rossoneri. Diventare dunque il portiere titolare della rosa di Mihajlovic, al tempo, fu un sogno realizzato e insperato, data l'età.

Ha ancora 17 anni e il 25 febbraio prossimo sarà maggiorenne. Nel 2018 scadrà il suo contratto attuale, che comporta un ingaggio da un milione di euro. Questo andrà ovviamente adeguato, prima di poter procedere con il rinnovo, che legherebbe, come riportato dal 'Corriere dello Sport', Donnarumma al Milan fino al 2022. La proposta avanzata al suo procuratore, Mino Raiola, è di cinque milioni di euro, bonus compresi, per un'operazione complessiva da 50 milioni di euro lordi. Il procuratore del giovane rossonero è pronto a mettere alla prova la volontà e le capacità economiche della dirigenza cinese che arriverà.

Calciomercato Milan, dalla Cina alla Juve: Donnarumma da 50 milioni

Proprio Donnarumma ha contribuito pesantemente alla vittoria del Milan a Doha contro la Juventus, regalando ai rossoneri probabilmente l'ultimo trofeo dell'era Berlusconi-Galliani, date le date prefissate per il passaggio di proprietà. Una parata splendida e decisiva su Dybala, che ha fatto volare ancora più in alto il valore del suo cartellino. A 17 anni, Donnarumma vale almeno 50 milioni di euro. Una cifra, questa, destinata a salire con il proseguire delle ottime prestazioni dell'estremo difensore. Fassone tiene aggiornati gli investitori cinesi su tale trattativa, tenendo presente che nel mercato estivo del 2017, si dovranno fronteggiare numerosi attacchi di mercato.

Per restare in Italia, la Juventus dovrà necessariamente trovare l'erede adatto di Buffon, che potrebbe dire addio al termine della prossima stagione. Donnarumma sarebbe il profilo ideale, in grado di garantire ancora tanti anni ad altissimi livelli, data la giovane età. Inoltre i bianconeri hanno dimostrato di non aver timore delle grandi cifre, avendo pagato la mostruosa clausola rescissoria da 90 milioni di euro per Higuain.

All'estero invece i nomi in lizza sono principalmente quelli di Barcellona, Manchester United e Liverpool. Tutto questo non fa che costringere il Milan ad affrettare i tempi, con la dirigenza che vorrebbe chiudere l'accordo per il rinnovo entro il prossimo 25 febbraio.