Calciomercato Inter, Suning scatenata: assalto a Manolas

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

28/12/2016 07:50

CALCIOMERCATO INTER MANOLAS / Grandi manovre in corso per il calciomercato Inter del futuro: l'allenatore Stefano Pioli ed il direttore sportivo Piero Ausilio sono volati a Nanchino per discutere coi vertici di Suning le prossime strategie nerazzurre di calciomercato tra gennaio e giugno. Soprattutto in estate, sono attesi colpi 'ad effetto'.

Se a centrocampo i nomi 'caldi' sono quelli di Roberto Gagliardini dell'Atalanta, Marco Verratti e Grzegorz Krychowiak del Paris Saint-Germain, in difesa l'Inter non molla la presa su Stefan de Vrij della Lazio e Francesco Acerbi del Sassuolo, ma guarda anche in casa Roma: secondo quanto si legge questa mattina sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport', in cima alla lista dei desideri del club nerazzurro c'è anche il nome di Kostas Manolas, per il quale si attende ancora il rinnovo con la Roma.