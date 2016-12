Calciomercato Juventus, non solo Premier: una panchina 'eccellente' pronta per Allegri

28/12/2016 07:35

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI BARCELLONA / Il possibile divorzio tra Massimiliano Allegri e la Juventus a fine stagione continua a tenere banco nel calciomercato Juventus. Nella giornata di ieri, martedì 27 dicembre, l'ex Juventus Moreno Torricelli ha dichiarato in esclusiva ai nostri microfoni: "Non si può chiedere di più ad Allegri, ma deve pensarci bene prima di lasciare la Juve".

L'allenatore bianconero potrebbe optare per una nuova avventura a giugno, con la Premier League in cima alla lista dei suoi desideri (Arsenal e Liverpool le possibili destinazioni).

Calciomercato Juventus, c'è anche il Barcellona in 'coda' per Allegri

Non solo Premier League nel destino di Allegri: in Spagna, infatti, il Barcellona è a caccia di alternative sul calciomercato internazionale all'attuale allenatore Luis Enrique, con cui la trattativa per il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2017) è in una fase di stallo. I buoni rapporti tra il dirigente blaugrana Ariedo Braida e Massimiliano Allegri potrebbero agevolare un eventuale passaggio dell'allenatore livornese sulla panchina spagnola.

Tra gli allenatori accostati alla Juventus per l'eventuale 'dopo Allegri' spiccano i nomi del favorito Paulo Sousa (Fiorentina), di Eusebio Di Francesco (Sassuolo), di Leonardo Jardim (Monaco), oltre alle suggestioni Diego Pablo Simeone (Atletico Madrid), Jürgen Klopp (Liverpool) e... Luciano Spalletti (Roma)!

La Serie A potrebbe assistere ad un importante valzer di panchine in estate, con Paulo Sousa candidato numero 1 a raccogliere l'eventuale eredità lasciata da Allegri a Torino (l'attuale allenatore della Fiorentina ha vestito la maglia bianconera per due anni da calciatore, conosce l’ambiente ed è gradito alla dirigenza, ha già maturato esperienza come allenatore in Europa e potrebbe esser ben disposto ad abbracciare un progetto più competitivo come quello della Juventus) e con Maurizio Sarri, attuale allenatore del Napoli, tra i profili valutati in casa Fiorentina per sostituire eventualmente il tecnico portoghese in partenza.

S.D.