Arsenal, Giroud ad un passo dal rinnovo: "Voglio continuare qua"

28/12/2016 04:20

CALCIOMERCATO ARSENAL GIROUD / Olivier Giroud è ad un passo dal rinnovo con l'Arsenal: l'attaccante francese (in scadenza nel 2018) ha avuto un chiarimento con l'allenatore Arsene Wenger sul suo scarso utilizzo in stagione. Queste le parole del giocatore riportate dal 'Daily Mirror': "Si dice che io abbia già rinnovato, ma non è vero. Però, forse capiterà presto. Sono arrivato tardi quest'anno dall'Europeo e mi sono potuto riposare, ma nel frattempo un altro attaccante ha fatto bene al posto mio. Ho parlato con l'allenatore e mi ha spiegato il motivo per cui non ho giocato molto. Bisogna rimanere concentrati e aspettare il proprio turno. Se il club migliora, io sono felice. Voglio continuare qui".

S.D.