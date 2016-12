Calciomercato Benfica, accordo con un ex Fiorentina

28/12/2016 06:03

BENFICA SEFEROVIC / Non solo mercato in uscita per il Benfica, impegnato nelle trattative con il Manchester United per Lindelöf e Semedo. Secondo 'O Jogo', infatti, il club lusitano avrebbe già perfezionato un colpo importante per la prossima stagione, raggiungendo un principio di accordo con gli agenti di Haris Seferovic. In scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte, l'ex Fiorentina potrà firmare per una nuova squadra a gennaio e, a meno di colpi di scena, quella squadra sarà proprio il Benfica. Per il 24enne svizzero pronto un quinquennale a partire da luglio 2017.

D.T.