28/12/2016 05:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS / Calciomercato.it vi ha già parlato delle possibili destinazioni di Kessié dell'Atalanta e la pista Chelsea in questo momento potrebbe essere la più seria. I 'Blues' di Conte infatti sono in pressing sul centrocampista ivoriano ed è pronto un tentativo da 25 milioni di euro per beffare tutta la concorrenza, Juventus compresa.

O.P.