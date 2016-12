Juventus, Khedira: "Qui mi sembra di stare in Germania! Un giorno negli Stati Uniti"

28/12/2016 00:49

JUVENTUS KHEDIRA / Sami Khedira, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni della 'Bild' della sua esperienza in Italia, ma anche del futuro dopo la fine della sua avventura in bianconero. Le dichiarazioni del tedesco: "Mi sembra quasi di stare in Germania alla Juve, tutto è molto organizzato e preciso, una cosa diversa rispetto ai tempi del Real Madrid. Mi piacerebbe un giorno andare negli Stati Uniti o in Nuova Zelanda, questo al di là comunque del discorso legato alla mia carriera, penso che dovrò vedere quale sarà la mia condizione fisica tra qualche anno".

O.P.