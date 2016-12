Roma, Rüdiger: "Prima stagione non all'altezza. Infortunio? Compagni vicini"

28/12/2016 00:11

RUDIGER ROMA / Antonio Rüdiger, difensore della Roma, ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale della compagine giallorossa nel quale ha fatto il bilancio della sua esperienza nella Capitale, soffermandosi anche sull'infortunio. Le parole del tedesco: "La mia prima stagione non è stata soddisfacente, ma alla fine mi sentivo molto bene, poi però mi sono fatto male. I compagni mi sono stati subiti vicini, in primis Manolas, e mi ha fatto molto piacere. Ho parlato con Strootman ed ho deciso di operarmi col Professor Mariani per non rischiare di dover stare fuori 6 o 7 mesi".

O.P.