Calciomercato Pescara, occasione Ledesma per Oddo

28/12/2016 04:42

CALCIOMERCATO PESCARA LEDESMA / Massimo Oddo potrebbe riabbracciare un suo ex compagno di squadra a gennaio. Secondo 'Sky Sport', il Pescara ha messo nel mirino Cristian Ledesma (assieme al tecnico degli abruzzesi ai tempi della Lazio): l'esperto centrocampista è in rotta col Panathinaikos, col club che versa in situazioni preoccupanti ed ha smesso di pagare gli stipendi ai propri calciatori, e sta trattando la rescissione del contratto. Appena avrà ottenuto lo svincolo in Abruzzo c'è Oddo che lo aspetta a braccia aperte.

D.G.