Calciomercato Lazio, agente Giaccherini: "Nessun contatto, ma dite a Tare..."

CALCIOMERCATO LAZIO GIACCHERINI / La nostra redazione vi ha parlato del possibile interessamento della Lazio nei confronti di Giaccherini del Napoli, esterno tuttofare che tra le fila dei partenopei sta trovando poco spazio. Calciomercato.it inoltre nelle scorse settimane vi aveva anche parlato dell'accostamento della Roma a Giaccherini, senza però che ci fosse una reale trattativa. Oggi l'agente del centrocampista, Furio Valcareggi, ha parlato a 'Radiosei': "Non ho avuto contatti con i biancocelesti, ma potete dire a Tare che sono interessato. Adesso però siamo contenti in azzurro e per prenderlo servono soldi".

