Calciomercato Napoli, giorni caldi per Leandrinho: la situazione

27/12/2016 23:44

CALCIOMERCATO NAPOLI LEANDRINHO / A gennaio è prevista una doppia ufficialità da parte del Napoli. Oltre a Pavoletti, infatti, il club azzurro conta di annunciare anche l'ingaggio del giovane Leandrinho che - secondo quanto riferisce 'Sky Sport' - in questi giorni si trova in Brasile per completare le pratiche in modo da ottenere il permesso di soggiorno.

L'attaccante, ormai ex Ponte Preta, tornerà nel capoluogo campano i primi giorni di gennaio e - contestualmente - dovrebbe arrivare l'ufficialità dell'affare i cui dettagli vi abbiamo già svelato: Leandrinho firmerà un quinquennale e al Ponte Preta andrà un indennizzo di 500mila euro. La punta classe 1998 verrà subito aggregata in prima squadra: ha già fatto i test d'idoneità tempo fa e preso posto nello spogliatoio. Non resta che assegnargli il numero di maglia.

D.G.