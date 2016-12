Nizza, Balotelli torna subito in Premier? Trattativa già avviata!

27/12/2016 23:15

CALCIOMERCATO NIZZA BALOTELLI EVERTON / Mino Raiola non si è nascosto: l'obiettivo è far tornare Mario Balotelli in Premier League. Un desiderio che potrebbe diventare a breve realtà: come riportato dal 'Daily Mail', l'Everton - ossia i rivali cittadini della sua ex Liverpool - si è messo già in contatto con lui per discutere l'ipotesi e sfruttare il 'controverso' contratto firmato col Nizza in estate (dove la scadenza è fissata al 2018 ma potrebbe essere presente una clausola di svincolo già per questa estate). Ronald Koeman, tecnico dei 'Toffees', è un suo grande estimatore e la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero lo intriga non poco.

D.G.