Calciomercato Inter, l'ufficio stampa di Melo annuncia: "Trattativa avanzata col Palmeiras"

27/12/2016 23:04

CALCIOMERCATO INTER MELO PALMEIRAS / Felipe Melo si avvicina sempre di più verso il ritorno in patria. A confermarlo è Gustavo de Souza, membro del suo ufficio stampa, attraverso un 'tweet' molto eloquente: "A proposito di Felipe Melo, i colloqui con il Palmeiras sono in fase avanzata, ma ora dipende dall'Inter. Qualsiasi decisione verrà presa dopo il 2 gennaio". Parole, o meglio caratteri, che confermano quanto vi abbiamo svelato in esclusiva quest'oggi: ieri il Palmeiras ha alzato il pressing su Felipe Melo puntando ad ingaggiarlo dall'Inter a parametro zero.

Nel frattempo Alexandre Mattos, ds dei 'Verdão', ha preferito nicchiare di fronte alla domande relative al 33enne centrocampista: "Sia lui che Alejandro Guerra sono due buoni giocatori che ci piacciono. Per il momento, però, mi limito nel dire quello che un club come il nostro deve dire: dobbiamo aspettare ancora per capire bene. Certe volte anche le cose che sembrano vicine saltano all'ultimo momento. Stiamo lavorando per migliorare la squadra e prendere giocatori di livello", le sue dichiarazioni riportate da 'torcedores.com'.

D.G.