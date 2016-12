Serie A, giudice sportivo: due giornate a Pellegrini. Sanzionato il Cagliari

27/12/2016 22:49

SERIE A SQUALIFICATI GIUDICE / La Lega Serie A ha reso noti ufficialmente i provvedimenti presi dal giudice sportivo dopo l'ultimo turno del campionato. Alla ripresa non potranno scendere in campo: Pellegrini (Sassuolo) squalificato per due giornate, Albiol (Napoli), Biraghi (Pescara), Mazzitelli (Sassuolo), Padoin (Cagliari) e Felipe Anderson (Lazio).

Niente squalifica invece per D'Ambrosio per una presunta condotta antisportiva nei confronti di Lulic in Inter-Lazio. Mano pesante con il Cagliari: 'Curva Nord' chiusa per due giornate per lancio di materiale esplosivo e per i danni procurati ad un addetto della sicurezza nella rimozione di uno dei petardi. La società inoltre è stata multata di 20mila euro.

O.P.