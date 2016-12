Calciomercato Juventus, Benatia zittisce i rumors: "Resto sicuro!"

27/12/2016 22:40

CALCIOMERCATO JUVENTUS BENATIA / L'avventura alla Juventus di Medhi Benatia non sta andando a gonfie vele. Complice l'esplosione di Rugani il centrale marocchino ha collezionato appena 7 presenze in campionato e 3 in Champions. Uno scarso impiego che ha subito fatto accendere le sirene del calciomercato per lui: dalla Cina alla Russia, arrivando fino all'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia, la lista delle squadre interessate è lunga...

Calciomercato Juventus, Benatia fa chiarezza sul futuro

Rumors di mercato a parte, Benatia ha le idee chiarissime in merito al suo futuro e le ha esplicitate a margine dei 'Globe Soccer Awards': "Adesso Allegri sta facendo altre scelte, io le rispetto - ha spiegato a 'Sky Sport' - Siamo una squadra di livello. A gennaio resto alla Juventussicuramente". Non solo il calciomercato Juventus però: il difensore ex Bayern e Roma è tornato anche sull'ultima sconfitta subita a Doha: "Qui finché si vince va tutto bene, quando si perde siamo la squadra più scarsa del momento e che bisogna cambiare tutto. A me non interessano le critiche. E' vero che in Supercoppa non abbiamo fatto una grande partita, ma bisogna fare i complimenti al Milan. Non vedo niente di grave nel perdere ai rigori contro la squadra di Montella".

Ora lo aspetta la nazionale e la Coppa d'Africa, dove avrà l'occasione di mettersi in mostra: "Mi aspetto di fare una bella Coppa d'Africa, per me è un obiettivo molto importante. Poi tornerò con l'ambizione di farmi trovare pronto. Ogni volta che sono stato mandato in campo ho cercato di fare del mio meglio. A parte Genova, dove abbiamo sbagliato tutti, ho fatto il mio lavoro".

