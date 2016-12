Calciomercato Inter, agente Brozovic: "Nessuna offerta dalla Cina". E la moglie...

27/12/2016 22:32

CALCIOMERCATO INTER BROZOVIC / Fresco di rinnovo fino al 2021 il centrocampista dell'Inter, Marcelo Brozovic, non smette di essere accostato ad alcuni club straniere quando si parla di calciomercato. Il croato recentemente è stato segnalato nei radar del Tianjin Quanjian, compagine cinese guidata da Fabio Cannavaro.

Interpellato sull'argomento da ''Vecernji List', l'agente di 'Brozo', Miroslav Bicanic, ha però affermato: "Solamente se l'Inter accettasse un'offerta potrebbe partire una trattativa per l'ingaggio. Ma non mi risultano proposte arrivate dalla Cina". Inoltre come rivela sempre il sito la moglie della mezzala, Sylvia, avrebbe già posto il suo veto alla destinazione asiatica.

O.P.