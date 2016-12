Calciomercato Inter, Klopp su Lucas: "Non lavoro sulle speculazioni"

27/12/2016 22:13

CALCIOMERCATO INTER KLOPP LUCAS LIVERPOOL / Lucas Leiva è sempre più vicino all'Inter: come vi abbiamo svelato, Kia Joorabchian, agente del centrocampista e consulente del calciomercato nerazzurro, sta lavorando agli ultimi dettagli dell'affare. Nel frattempo, però, Jürgen Klopp ha preferito fare pretattica: "Non voglio dire nulla su Lucas - ha dichiarato a 'BBC Sport' - Quando avremo qualcosa da dire, ne parleremo. Io non lavoro con le speculazioni. Non posso dire nulla, nessuna decisione è stata presa. Quando poi non sarà più una speculazione, ci sarà qualcosa da dire", le parole del manager del Liverpool al termine della vittoria sullo Stoke City.

D.G.