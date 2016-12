Gossip, Sarah Felberbaum si coccola De Rossi: gli dedica una canzone

27/12/2016 21:39

DE ROSSI FELBERBAUM / Una coppia felice quella composta da Daniele De Rossi, centrocampista della Roma, e Sarah Felberbaum, attrice italiana, come testimonia anche l'ultimo scatto postato sul profilo Instagram di quest'ultima. Una foto che ritrae entrambi in vacanza sulla spiaggia con tanto di citazione dei 'Mumford & Sons' dedicata a 'Capitan Futuro': "Correremo ed urleremo, ballerai con me, realizzaremo i nostri sogni, saremo liberi, saremo noi stessi, le nostre cicatrici guariranno e la tristezza sarà lontana".

O.P.