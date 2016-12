Calciomercato Milan, Galliani: "Luiz Adriano-Spartak? Possibile..."

27/12/2016 21:50

CALCIOMERCATO MILAN GALLIANI LUIZ ADRIANO SPARTAK / Oggi doveva essere una giornata decisiva per il futuro di Luiz Adriano. L'ad del Milan Adriano Galliani avrebbe dovuto incontrare Gilmar Veloz, agente della punta, per discutere del suo trasferimento allo Spartak Mosca. Un summit che è stato, però, posticipato di 24 ore. Nulla di preoccupante, la trattativa tra il 'Diavolo' e il club russo è ancora in piedi e lo conferma lo stesso dirigente rossonero intercettato dalla testata 'Rsport.ru': "Non voglio fare chissà quali dichiarazioni, ma posso dire che il trasferimento di Luiz Adriano allo Spartak Mosca è pienamente possibile".

D.G.