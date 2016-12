Calciomercato Roma, Defrel-Pellegrini: le ULTIME di CM.IT

Eleonora Trotta (@eleonora_trotta)

CALCIOMERCATO ROMA DEFREL / La ricerca del vice Salah in casa Roma non è ancora giunta alla conclusione, ma da qualche tempo il primo nome sulla lista del direttore sportivo Massara è quello di Gregoire Defrel. L'attaccante del Sassuolo infatti è il profilo maggiormente gradito dai capitolini che non cercano solo un rimpiazzo per l'esterno egiziano, ma un giocatore che possa completare la rosa. Ai microfoni di Calciomercato.it l'agente di Defrel aveva ammesso l'interesse di molti club sul francese e non aveva chiuso alla possibilità di una cessione nel mese di gennaio. La Roma ci crede e potrebbe usare come carta Lorenzo Pellegrini, centrocampista degli emiliani sul quale i giallorossi però hanno un diritto di 'Recompra'. Il giovane potrebbe tornare nella Capitale, ma non è da escludere che la sua permanenza al Sassuolo continui in cambio di un'accelerazione per l'operazione Defrel. Tutto questo considerando anche dei buoni rapporti tra i due club, vedi Federico Ricci.

Calciomercato Roma, Pellegrini al Sassuolo: Defrel in giallorosso

Pellegrini quindi potrebbe essere usato come carta per arrivare da subito a Defrel, come appreso dalla nostra redazione. Una mossa che andrebbe ad ingolosire la società neroverde considerando anche la stagione quasi compromessa per quanto riguarda i traguardi europei: una cessione di un pezzo pregiato come Defrel adesso avrebbe un peso diverso. Il calciomercato Roma va avanti: una chiave importante potrebbe essere anche l'agente dei due calciatori, Giampiero Pocetta, che gestisce entrambi, particolare che favorisce senza dubbio il dialogo tra le parti in gioco.

