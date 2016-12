VIDEO - 'Lisafreestyle', la diciassettenne che fa impazzire Instagram!

27/12/2016 21:22

LISA ZIMOUCHE FREESTYLE INSTAGRAM / Lisa Zimouche è una delle star di 'Instagram'. Lo dicono i suoi numeri: 618mila follower ad appena 17 anni. Il tutto senza mettere il mostra il suo corpo o cose affini. Bensì grazie unicamente al suo talento. Quale? Un controllo palla degno di Cristiano Ronaldo e Messi.

La giovane ragazza è una delle freestyler più seguite del noto social network, basta visionare uno dei suoi video per capire il perché abbia partecipato (e raggiunto la finale) della Red Bull Street Style a soli 15 anni e sia stata nominata World Female Panna Champion nel 2014. Se ve la ritrovate davanti con un pallone in mezzo ai piedi la figuraccia è assicurata, proprio come ha fatto il ragazzo protagonista della sua ultima clip… Buona visione!

D.G.

GUARDA IL VIDEO!