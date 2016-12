Napoli, Maradona punge: "De Laurentiis venderebbe anche la moglie!"

27/12/2016 21:03

NAPOLI MARADONA HIGUAIN / Diego Armando Maradona quando parla del suo Napoli riesce sempre a far discutere, ed anche stavolta non mancheranno le reazioni per le sue ultime dichiarazioni. Il 'Pibe de Oro' infatti in un'intervista a 'Sky Sport' è tornato a parlare della cessione di Gonzalo Higuain da parte degli azzurri alla Juventus: "De Laurentiis è disposto anche a vendersi la moglie, ha visto che la Juve aveva bisogno di un bomber ed ha venduto Higuain. Ognuno nel suo cuore sceglie o il Napoli o la Juve, Higuain ha scelto la Juve, io il Napoli. Sono cambiati i tempi rispetto a quando eravamo attaccati alla maglia e non ai soldi. Non vedo grossa differenza tra le due squadre, anzi a livello di gioco direi che sono alla pari".

O.P.