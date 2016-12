Calciomercato Inter, anche il PSG punta Bernardeschi

27/12/2016 20:07

CALCIOMERCATO INTER BERNARDESCHI PSG / Tutti pazzi per Federico Bernardeschi. Il nuovo gioiello 'Made in Italy' sta facendo incetta di pretendenti grazie alle sua crescita esponenziale. Basti pensare che quest'anno ha segnato già 9 reti (in 18 presenze) triplicando il bottino messo a referto nelle sue due prime stagioni di Serie A. Un talento che sembra essere definitivamente sbocciato, tanto che lo stesso Sousa qualche tempo fa ha ammesso - non senza lo strascico di qualche polemica - che il suo futuro sarà in una piazza che ambisce ai grandi palcoscenici. Anche se Bernardeschi al momento ci scherza su, le sirene del calciomercato per lui stanno iniziando a suonare sempre più forte.

Calciomercato Inter, c'è anche il PSG su Bernardeschi

Bernardeschi è senza dubbio uno dei più grandi desideri del calciomercato Inter. In vista della prossima estate la Suning sta archittetando una campagna acquisti di alto livello e soprattutto a stampo rigorosamente azzurro. Nel mirino dell'Inter ci sono talenti nostrani come Verratti, Berardi, Darmian, Criscito e lo stesso Bernardeschi. Ma per quest'ultimo la concorrenza da battere è micidiale: oltre al Chelsea c'è anche il Paris Saint-Germain. A svelare quest'ultima pretendente è il portale transalpino 'Foot Sur 7', che sottolina come il ds Kluivert sarebbe rimasto colpito dalla prestazione del numero 10 viola nell'ultima sfida col Napoli. Il club gigliato ha le idee chiare per il futuro del suo talento: chi lo vuole deve sborsare una cifra tra i 60 e i 70 milioni di euro. Un investimento che i parigini sembrano disposti a fare...

D.G.