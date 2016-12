Calciomercato Cagliari, Storari verso l'addio: idea Sirigu

27/12/2016 20:01

CALCIOMERCATO CAGLIARI STORARI SIRIGU - E' un momento complicato per Marco Storari. Il portiere del Cagliari è in rotta di collisione con l'ambiente e non solo, vista anche l'ultima esclusione dal match contro il Sassuolo da parte del tecnico Rastelli. Il 39enne può, dunque, andare via nella prossima sessione del mercato di gennaio e per la sua sostituzione si fa il nome di Salvatore Sirigu, portiere del Paris Saint-Germain attualmente in prestito al Siviglia.

A.L.