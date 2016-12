27/12/2016 19:56

ATHLETIC BILBAO ALVAREZ - Sospiro di sollievo per Yeray Alvarez. Come fa sapere l'Athletic Bilbao tramite il suo sito ufficiale, è tecnicamente riuscito l'intervento a cui si è sottoposto il giovane difensore basco per rimuovere il tumore al testicolo. Nei prossimi giorni si avrà un quadro più chiaro sui tempi di recupero di Alvarez.



G.M.