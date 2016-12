27/12/2016 19:45

PALERMO ANDREOLLI - Spunta il nome di Marco Andreolli per la difesa del Palermo. Corini - come riporta 'Il Corriere dello Sport' - avrebbe messo nella lista della spesa il nome del difensore dell'Inter per rinforzare il pacchetto arretrato dei rosanero: in scadenza a giugno con i nerazzurri e fuori dai pani tecnici di Pioli, Andreolli è già stato alle dipendenze del tecnico dei siciliani ai tempi del Chievo.



G.M.