28/12/2016 04:05

NEWCASTLE SPORTING GIJON TIOTE' - Potrebbe essere in Spagna il futuro di Cheik Tioté. Stando al 'Daily Mail', lo Sporting Gijon sarebbe fortemente interessato al 30enne centrocampista ivoriano, utilizzato con il contagocce in questa stagione da Benitez al Newcastle. Il club spagnolo offrirebbe ai 'Magpies' circa 1 milione di euro per il cartellino del giocatore.



G.M.