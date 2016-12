Calciomercato Milan, contatto con gli agenti di Orsolini

27/12/2016 19:25

ORSOLINI MILAN - Riccardo Orsolini rimane un obiettivo del Milan per la sessione di gennaio. Stando a 'Sky Sport', il club rossonero avrebbe contattato gli agenti del giovane talento dell'Ascoli chiedendo qualche giorno di tempo per decidere sul da farsi. Il Milan vorrebbe chiudere con i marchigiani sulla base di 3 milioni di euro cash più il cartellino in prestito di un giovane, con la controparte che chiederebbe invece 4 milioni. La priorità di Orsolini resterebbe il Milan.



G.M.