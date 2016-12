Calciomercato Inter, Pioli vola in Cina

27/12/2016 19:10

CALCIOMERCATO INETR PIOLI - Stefano Pioli vola in Cina. Il tecnico dell'Inter - come posta su Twitter il club nerazzurro - accompagnerà il Ds Ausilio nel viaggio in Asia per il vertice in programma nei prossimi giorni con Suning. Sul tavolo della discussione con la proprietà cinese potrebbe esserci la trattativa per l'arrivo dal Liverpool di Lucas Leiva, oltre alla pianificazione del calciomercato estivo e degli obiettivi futuri del club meneghino.



G.M.